Повідомляє «Суспільне», передають Новини України – НСН.

Нардеп повинен не пізніше, як за 5 днів внести кошти на відповідний рахунок і надати відповідний документ слідчому прокурору.

Окрім того, Миколу Задорожньогозобов’язали прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою, не відлучатися без дозволу за межі Києва, утриматися від спілкування зі свідками та носити електронний браслет.

Нардепу Миколі Задорожньому обрали запобіжний захід

У суді прокуратура просила запобіжний захід із заставою у 5 мільйонів гривень та носінням електронного браслета. Аргументувала це тим, що є ризик переховування і перешкоджання, впливу на свідків та знищення доказів.

«Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав. Я допомагаю дружині. І зараз по Україні пересуватися проблематично. (…) Окремо стосовно суми застави. Хочу зазначити, що можу внести заставу лише кошти, які вказані в декларації, інших коштів у мене нема, можливість залучення коштів зі сторони, враховуючи мою посаду можу викликати негативні наслідки», сказав нардеп у суді.

Нагадаємо, напередодні прокурори САП і детективи НАБУ викрили нардепа на вимаганні хабара за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині в Охтирському районі. Досудовим розслідуванням встановлено, що нардеп вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону. З них 10% призначалися особисто Миколі Задорожньому, а 4% – місцевим правоохоронцям. Нардепу оголосили підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

15 липня його виключили з партії «Слуга народу».

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