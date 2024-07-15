Нардепа Миколу Задорожнього виключили з партії «Слуга народу»: що цьому передувало

15 липня нардепа Миколу Задорожнього виключили з партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалили на дисциплінарній комісії партії.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на офіційну заяву партії «Слуга народу».

«Відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу», на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього», йдеться у повідомленні.

Нардепа Миколу Задорожнього виключили з партії «Слуга народу»

Напередодні прокурори САП і детективи НАБУ викрити на вимаганні хабара за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині в Охтирському районі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нардеп вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону. З них 10% призначалися особисто Миколі Задорожньому, а 4% – місцевим правоохоронцям.

Нардепу оголосили підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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