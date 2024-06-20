На Закарпатті туриста за горло вкусила змія – подробиці

19 червня на Закарпатті туриста за горло вкусила змія. Йому знадобилася допомога рятуавльнтиків та лікарів.

Про це розповіли у ДСНС, передає передає сайт «новини України – НСН»

Змія вкусила 24-річного туриста за горло під час маршруту в районі підніжжя гори Плай. Йому знадобилася допомога рятувальників.

«Фахівцям ДСНС знадобилося дві години, аби за вказаними координатами добратися до місця пригоди», говорять у ДСНС.

На Закарпатті туриста за горло вкусила змія

Потім хлопця та його друга доставили до Воловецької лікарні.

Якщо вас укусила змія, то треба одразу звернутись за медичною допомогою. Її укус може призвести до важких проявів та серйозних наслідків. Особливо небезпечними вони є для дітей, осіб похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.

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