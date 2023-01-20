Не знав дні народження власних дітей: на Львівщині затримали «багатодітного» батька

На Львівщині затримали «багатодітного» батька, який не знав дні народження власних дітей. З купленими документами він прямував до Польщі, передає НСН.

Для перевірки «батько» надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей. Згодом він зізнався, що купив фальшиві документи в невідомих осіб.

«Тепер своїми планами чоловікові доведеться поділитися з Нацполіцією», повідомили у Держприкордонслужбі.

На Львівщині затримали «багатодітного» батька: фото

Нагадаємо, у грудні прикордонники затримали одесита, який разом з котом намагався перетнути кордон. А в кінці листопада, був затриманий танцюрист з Харкова, який прямував на змагання за кордон.

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