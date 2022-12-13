Намагався перетнути кордон разом з котом – прикордонники затримали 28-річного одесита

Прикордонники затримали 28-річного одесита, який разом з котом намагався перетнути кордон з Молдовою, передає НСН.

«Уночі біля кордону з Молдовою військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали порушника, який ніс з собою чорного кота. Прикордонний наряд виявив та зупинив їх поблизу села Нові Трояни. Затриманий виявився 28-річним одеситом на ім’я Антон. Він зізнався, що планував перебратися за кордон та вирішив взяти із собою пухнастого улюбленця на кличку Kit», розповіли прикордонники.

За спробу незаконного перетину кордону на затриманого оформили документи адміністративного провадження.

Намагався перетнути кордон разом з котом: фото

Нагадаємо, в кінці листопада на Закарпатті прикордонники затримали 19-річного танцюриста з Харкова. Він хотів потрапити на змагання з бально-спортивних танців до Німеччини.

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