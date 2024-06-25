На Дніпропетровщині чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації – подробиці

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У квітні Томаківський районний суд визнав придатним до служби одного з мешканців Нікопольського району. Наступного місяця він отримав повістку. Але відмовився від мобілізації. Свою поведінку він пояснив тим, що у нього залишилася хвора матір, яка після операції потребує догляду. До того ж його колишня дружина є інвалідом першої групи. А їх спільна дитина є малолітньою особою.

На Дніпроперовщині чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації

«Крім того, рідний брат – є військовослужбовцем ЗСУ, проходить службу на Запорізькому напрямку. Він єдиний, хто може надати допомогу хворій матері, хворій колишній дружині, малолітній доньці. Обвинувачений постійно виїжджає в зону бойових дій та допомагає брату проводити ремонт військового автомобіля», – йдеться у повідомленні суду.

Під час суду чоловік визнав свою провину і розкаявся. Він зазначив, що дійсно ухилився від мобілізації. Чоловік уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і засудив до 1 року іспитового терміну.

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