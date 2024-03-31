У Києві на Аскольдовій могилі встановили мініскульптуру, присвячену захисникам України.

Про це йдеться на сайт «Київ вечірній», передає НСН.

Скульптура була встановлена в рамках проекту «Шукай». Щоб роздивитися її потрібно прихилити коліно.

Нова скульптура прикрашає дзвіницю церкви Св. Миколая Чудотворця. Засновниця проєкту Юлія Бевзенко каже, що це перша скульптура проєкту, що має кольори – яскравий синьо-жовтий прапор.

«Вперше ми використали колір в скульптурці. Бо ми то знаємо, а іноземцям потрібно нагадувати, яких кольорів наш прапор», каже Юлія.

Скульптура зображує воїна, який прихиляє коліно перед українським прапором. Вона спеціально розташована так низько, щоб кожен відвідувач прихилив коліно на знак шани за полеглими.

На Аскольдовій могилі встановили мініскульптуру

«Одна справа присвятити скульптуру київському каштану, який роками є символом Києва, про який складаються легенди та міфи. Інша справа — ці легенди, міфи та, особливо, ритуали створювати. Як ритуал з колінопреклонінням біля нашої скульптурки «Герої», додала засновниця проекту.

Бійці з батальйону «Вовки Да Вінчі» радили творцям щодо дизайну воїна на скульптурі. Наприклад вони наполягали на бороді, бо у військових немає часу голитися, та давали поради щодо його одягу.

Меценати, які долучились до проєкту, пожертвували 450 тис. грн гуманітарному проєкту «На щиті», який займається пошуком тіл загиблих воїнів.

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