У Києві перейменували 9 станцій міської електрички. Відповідне рішення ухвалили у Київраді, передає НСН.
Це рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.
У Києві перейменували 9 станцій міської електрички: список
- залізничну станцію “Київ-Дніпровський” перейменували на станцію “Микільська Слобідка”;
- зупинкову платформу “Рубежівський” перейменували на зупинкову платформу “Берестейська”;
- зупинкова платформа “Зеніт” – “Куренівка”;
- зупинкова платформа “Лівий берег” – “Березняки”;
- зупинкова платформа “Троєщина-2” – “Райдужний”;
- зупинкова платформа “Троєщина” – “Воскресенка”;
- зупинкова платформа “Київська-Русанівка” – “Русанівка”;
- зупинкова платформа “Північна” станції “Київ-Пасажирський” – зупинкова платформа “Вокзальна”;
- зупинкова платформа “Вишгородська” – “Пріорка”;
Також нову назву має і залізничний міст через річки Дніпро й Десенка. Тепер він називається «Рибальський залізничний міст» на честь півострова, що він перетинає.
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