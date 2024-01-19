У Києві перейменували 9 станцій міської електрички. Відповідне рішення ухвалили у Київраді, передає НСН.

Це рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.

У Києві перейменували 9 станцій міської електрички: список

залізничну станцію “Київ-Дніпровський” перейменували на станцію “Микільська Слобідка”;

зупинкову платформу “Рубежівський” перейменували на зупинкову платформу “Берестейська”;

зупинкова платформа “Зеніт” – “Куренівка”;

зупинкова платформа “Лівий берег” – “Березняки”;

зупинкова платформа “Троєщина-2” – “Райдужний”;

зупинкова платформа “Троєщина” – “Воскресенка”;

зупинкова платформа “Київська-Русанівка” – “Русанівка”;

зупинкова платформа “Північна” станції “Київ-Пасажирський” – зупинкова платформа “Вокзальна”;

зупинкова платформа “Вишгородська” – “Пріорка”;

Також нову назву має і залізничний міст через річки Дніпро й Десенка. Тепер він називається «Рибальський залізничний міст» на честь півострова, що він перетинає.