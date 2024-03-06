Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Черкаси

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині

Журналіст
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині. Він героїзував російських окупантів, передає НСН.

«На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширювався в соцмережі прокремлівські наративи, якими намагалася дискредитувати українських захисників», йдеться у повідомленні.

Священник звинувачував українських захисників у підготовці до військових провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» ‒ «нацистами».

Свої дописи чоловік доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині

452d77d7b1c7cc45

Під час обшуку за місцем проживання кліриком виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширив антиукраїнську агітацію. Ініційовані експерти СБУ підтвердили факти злочинних дій клірика.

Протоієрею УПЦ МП повідомили про враження за ч. 1 ст. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×