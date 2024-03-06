СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині. Він героїзував російських окупантів, передає НСН.

«На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширювався в соцмережі прокремлівські наративи, якими намагалася дискредитувати українських захисників», йдеться у повідомленні.

Священник звинувачував українських захисників у підготовці до військових провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» ‒ «нацистами».

Свої дописи чоловік доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП на Черкащині

Під час обшуку за місцем проживання кліриком виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширив антиукраїнську агітацію. Ініційовані експерти СБУ підтвердили факти злочинних дій клірика.

Протоієрею УПЦ МП повідомили про враження за ч. 1 ст. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).