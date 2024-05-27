У Харкові родини загиблих та постраждалих підтримає «Епіцентр»: яку суму коштів виплатять

У Харкові родини загиблих та постраждалих підтримає «Епіцентр». Компанія також подякувала всім, хто до останнього боровся за життя людей.

Про це повідомили в «Епіцентрі», передає сайт «новини України – НСН»

«Наші серця розбиті цією жахливою трагедією. Сьогоднішній день об’явлено днем жалоби по всій групі компаній. Втім, наш біль та сум не порівняти зі скорботою тих, хто втратив близьких. Ми надамо допомогу родинам тих, хто загинув та постраждав під час ворожого удару по Епіцентру в Харкові. Молимося за душі загиблих та просимо Господа допомогти пораненим швидше одужати», сказала PR-директор компанії Епіцентр Юлія Чудновець.

У Харкові родини загиблих та постраждалих підтримає «Епіцентр»

Родинам загиблих під час ракетного удару 25 травня по «Епіцентру» у Харкові компанія виплатить по 1 мільйону гривень. До того ж всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім’ям, де залишаються неповнолітні діти, «Епіцентр» виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тисяч грн на місяць до досягнення 18 років.

Усім постраждалим «Епіцентр» надасть повне медичне забезпечення, компенсує витрати на лікування та реабілітацію.

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