Росіяни вдарили по гіпермаркету у Харкові: є жертви – все, що відомо (фото, відео)

Росіяни вдарили по гіпермаркету у Харкові у суботу 25 травня. Є жертви і постраждалі. В мережах публікують моторошні фото і відео з місця удару. Спалахнула сильна пожежа.

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Про вибухи у Харкові мер Терехов повідомив о 16:02. Він закликав містян залишатися у безпечних місцях.

Згодом Терєхов повідомив, що попередньо приліт стався у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. А ще пізніше уточнив, що росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету.

У мережі почали з’являтися фото і відео з місця удару.

Гіпермаркет палає. На парковці можна побачити багато автівок. На одному із відео чутно, як жінка, плачучи, каже, що в середині були люди… На другому відео теж кажуть, що в гіпермаркеті було багато людей.

Повідомляється, що росіяни скинули на гіпермаркет “Епіцентр” два КАБи. Пожежа поширилася на площу 15 000 кв. метрів.

Маємо велику кількість людей, зниклих без вісті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм, – написав ІванТерехов

Станом на зараз точно відомо про двох загиблих.

Росіяни вдарили по гіпермаркету у Харкові: відео

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