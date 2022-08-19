Ядерний регулятор заборонив запуск двох перших енергоблоків ЗАЕС. Зараз станція перебуває під контролем російських окупантів.

Державна інспекція з ядерного регулювання України внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

Згідно прийнятого рішення 18 серпня 2022 року, експлуатація енергоблока № 1 Запорізької АЕС може надалі здійснюватися лише у станах «перезавантаження палива» — «холодна зупинка», а енергоблока № 2 — лише у стані ” холодна зупинка”.

«Підставою для внесення змін стала заява ДП НАЕК Енергоатом та подані разом із нею документи, а також постанова колегії Держатомрегулювання від 4 серпня 2022 року “Про поточний стан безпеки енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації військовими російської федерації », повідомили у Державній інспеції ядерного регулювання України .

Як пояснили у відомстві, стан експлуатації енергоблоків № 1 і № 2 є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами. Окрім того, останнім часом почастішали повідомлення розвідок про підготовку росіянами провокацій на АЕС.

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