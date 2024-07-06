Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ДТПРівне

Вижила лише одна жінка: жахлива ДТП з маршруткою і автоцистерною на Рівненщині

Автор -
Журналіст
В жахливій ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей, серед них дитина - деталі

6 липня сталася жахлива ДТП з маршруткою і автоцистерною на Рівненщині. Загинуло 14 осіб. Вижила одна жінка.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МВС України та ДСНС.

ДТП сталася поблизу села Верхів Острозької громади  Рівненського району. На місце виїхали рятувальники. Вони з’ясували, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП загинуло 14 осіб. Серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Жахлива ДТП з маршруткою і автоцистерною на Рівненщині: фото

В жахливій ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей, серед них дитина - деталі

450358705 882356867256632 4450133585620512877 n

450314201 882356703923315 7251865273859732020 n

450201901 882356763923309 3665103779108492018 n

Ще новини України: Як ВПО на Рівненщині отримати компенсацію за оренду житла

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×