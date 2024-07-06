Вижила лише одна жінка: жахлива ДТП з маршруткою і автоцистерною на Рівненщині

6 липня сталася жахлива ДТП з маршруткою і автоцистерною на Рівненщині. Загинуло 14 осіб. Вижила одна жінка.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МВС України та ДСНС.

ДТП сталася поблизу села Верхів Острозької громади Рівненського району. На місце виїхали рятувальники. Вони з’ясували, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП загинуло 14 осіб. Серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Жахлива ДТП з маршруткою і автоцистерною на Рівненщині: фото

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