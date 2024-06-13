Як ВПО на Рівненщині отримати компенсацію за оренду житла

ВПО на Рівненщині можуть отримати компенсацію за оренду житла. Про це нагадує Рівненська обласна державна адміністрація. Розповідаємо, куди звертатися.

Нагадуємо, що внутрішньо переміщені громадяни можуть отримати фінансування на покриття оренди житла, – йдеться у повідомленні

ГО Центр Інтеграції надає консультації щодо участі у програмі неурядової гуманітарної організації Норвезька рада у справах біженців в Україні.

Хто з ВПО на Рівненщині може отримати компенсацію за оренду житла

Йдеться про допомогу вразливим категоріям переселенців чи тимчасово непрацездатним ВПО в оплаті за житло та комунальні послуги терміном на пів року.

Скористатися програмою можуть як ті, хто вже винаймає квартиру чи будинок, так і ті, хто перебуває в місцях компактного проживання та планує покращити побутові умови

Для реєстрації, а також з усіх інших проблемних питань, пов’язаних із перебуванням ВПО, телефонуйте за номером гарячої лінії: (0362) 400 400

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

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