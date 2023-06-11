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Львівщина потерпає від повені – затоплено будинки, готелі, підмито дороги (фото, відео)

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Львівщина потерпає від повені – затоплено будинки, готелі, підмито дороги (фото, відео)
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Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок, Львівщина потерпає від повені другий день поспіль. Сильно постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський. Яка ситуація станом на цю годину, розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає НСН.

Дрогобицький район

У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.

Затоплено: 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів. Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).

Через пошкодження 1 моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.

Львівщина потерпає від повені – затоплено будинки, готелі, підмито дороги (фото, відео)

Стрийський район

У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.

Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.

Станом на цю годину опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом.

Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають.

На відео – ситуація в селі Урич.

У Львівській ОВА відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Львівський обласний лабораторний центр та Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області посилять нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією в населених пунктах, які постраждали від наслідків погіршення погодних умов, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань.

Люди, майно яких постраждало, цілодобово можуть звернутися по консультацію на Гарячу лінію області за номером 112.

Щоб пошкоджені ділянки доріг не несли загрози життю та здоров‘ю людей, на місцях ситуацію контролюють дорожники, фахівці ДСНС та правоохоронці.

Львівщина потерпає від повені: фото

Львівщина потерпає від повені – затоплено будинки, готелі, підмито дороги (фото, відео)

Львівщина потерпає від повені

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