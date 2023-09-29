29 вересня вночі росіяни збили власний літак над Токмаком, що знаходиться на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив Телеграм-канал партизанського загону Мелітополя “Гнила Черешня”, передає НСН.
Партизани зазначають, що цієї ночі над Токмаком росіяни використали свою зенітно-ракетну систему С-300 в режимі ППО.
Ймовірно, за допомогою цієї системи вони збили свій літак. Після падіння цілі було чути детонацію. На місце події виїхала швидка допомога і два легкові автомобілі.
Додамо, що сьогодні вдень у російських Телеграм-каналах з’явилась інформація про втрату літака і загибель пілота.
Користувачі соцмереж припускають, що над Токмаком росіяни збили свій же Су-35.
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