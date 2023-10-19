На Запоріжжі ліквідовано «Бабая» – він був символом війни на Донбасі у 2014 році

На Запоріжжі ліквідовано «Бабая» – одіозного окупанта, який був символом війни на Донбасі у 2014 році. Радісною новиною поділився інший окупант Єгор Гузенко, відомий під позивним «Тринадцятий», передає НСН.

За словами «Тринадцятого», знаменна подія сталася вчора, 18 жовтня, увечері на Запорізькому напрямку.

На Запоріжжі ліквідовано «Бабая»: що про нього відомо

Справжнє ім’я так званого козака «Бабая», Олександр Можаєв.

Він народився 1977 року в Білоріченську РФ. З 1990-х років перебував у козацькому формуванні ‘Вовча сотня’ у рідному місті. ЗМІ вперше написали про нього під час анексії Криму та бойових дій на південному сході України, де Можаєв командував ‘Вольчею сотнею’. Восени 2014 року «Бабай» після конфліктів змушений був залишити Донбас.

Фото так званого козака як одного із символів ‘російського миру’ тоді активно використовувалося у демотиваторах, ставилося на аватарки у соціальних мережах, друкувалося на футболках, кружках, рюкзаках.

Про нього навіть зняли ось такий пропагандистський кліп на пісню про «Бабая», якого боїться усе НАТО і т.д.

Відомо, що після участі у війні на Донбасі Можаєв жив у Краснодарському краї РФ. Там його судили за зберігання марихуани. Але «Бабаю» вдалося відбутися штрафом.

Після повномасштабного вторгнення росії Можаєв, як і інший непотріб знову прийшов на українську землю. І цього разу вона його не відпустила живим.

Козак «Бабай»: фото

На багатьох фото нижче – «Бабай» поруч з «Тринадцятим», який теж воював на Донбасі з 2014 року, а зараз знаходиться у Херсонській області.

«Тринадцятий» відомий тим, що постійно закликає до знищення України, мріє про вбивство всіх її жителів – навіть дітей, радіє ударам по мирним містам і селам.

Він висловлює сум з приводу ліквідації свого поплічника. То ж щиро бажаємо, їм якнайшвидше зустрітися.

Ще новини України і світу: У Нагірному Карабаху ліквідовано замкомандувача російських «миротворців»

Наш Телеграм