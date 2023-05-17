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Армія РФ обстріляла лікарню в Бериславі: влучили в реанімацію і центральне відділення (фото)

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Армія РФ обстріляла лікарню в Бериславі: влучили в реанімацію і центральне відділення (фото)
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Армія РФ обстріляла лікарню в Бериславі Херсонської області: влучили в реанімацію і центральне відділення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН. Він показав наслідки атаки «асвабадітєлєй».

На щастя, пацієнти та медпрацівники не постраждали. Обійшлося лише руйнуваннями.

«Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення», – йдеться у повідомленні Прокудіна у середу 17 травня вранці

Армія РФ обстріляла лікарню в Бериславі: фото

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