Своїми висновками з приводу того, куди цілили росіяни під час атаки на Київ 2 вересня, поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку Мусієнка, цього разу мета ворога відрізнялася від тої, яку він ставив перед собою під час наймасованішої повітряної атаки 26 серпня, передають «Новини України – НСН».

Куди цілили росіяни під час атаки на Київ

Сьогоднішня ракетна атака на Київ була спрямована на урядовий квартал у центрі столиці, заявив в ефірі телемарафону Олександр Мусієнко.

За його словами, 26 серпня застосовувалося більше “Шахедів”, а зараз – велика кількість балістичних та крилатих ракет. Таким чином окупанти спробувати прорвати ешелоновану оборону Києва.

А ось балістика у великій кількості плюс крилаті ракети явно були спрямовані на те, щоб спробувати пройти ешелоновану оборону Києва. І це вже була не ГЕС ціль, як минулого разу, хоча вони не відмовились від ударів по енергетиці, а ймовірною ціллю було, з того, що відомо зараз, якраз центр міста – урядовий квартал, розташування наших спецслужб – розвідки і контррозвідки, — сказав Мусієнко

Експерт підкреслив, що Росія намагалася створити враження, нібито вона здатна подолати українську ППО, щоб викликати паніку в Києві.

Тобто, каже Мусієнко, росіяни хотіли вдарити по центру ухвалення рішень, створити картинку вразливості Києва, особливо зараз, коли в суспільстві є напруження через події під Покровськом, дискусії щодо операцій у Курській області Росії, катастрофу F-16 та загибель пілота. Він додав, що ворог хотів показати, що ППО вразливе не лише над Москвою, а й над Києвом.

Як виявилося ППО над Москвою не настільки ефективне як здавалося навіть нам. Дві атаки дронів – в ході першої все збивається, а в ході другої – не все збивається, а це означає, що є дірки, є вразливість, — наголосив Мусієнко

Водночас, Мусієнко підкреслив, що Росія не відмовилася від ударів по об’єктах енергетики. На його думку, ці атаки можуть готуватися в майбутньому, адже наразі вони вичерпали деякі запаси для цієї атаки, що може призвести до тимчасової паузи перед наступною спробою.

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