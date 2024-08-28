У НАТО зробили важливу заяву після наймасованішої повітряної атаки Росії по Україні, здійсненої 26 серпня.

У середу, 28 серпня, Рада Україна-НАТО зібралась після найбільшого російського ракетного удару по українських цивільних обʼєктах. Союзники висловили засудження невибіркових ударів РФ, а генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив у посиленні підтримки України, йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, – передають «Новини України – НСН».

У НАТО зробили важливу заяву після наймасованішої повітряної атаки Росії

Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні знову підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії, — заявив Столтенберг

Зазначається, що зустріч проходила на рівні послів та була скликана на прохання України. Глава Міноборони України Рустем Умєров поінформував Альянс по відеозв’язку про поточну безпекову ситуацію та першочергові потреби Києва.

Нагадаємо, 26 серпня росіяни здійснили наймасштабніший удар по Україні, застосовуючи проти цивільних та енергетичних цілей дрони та ракети. Загальна кількість ворожих цілей сягнула понад 200. Через російський обстріл у різних регіонах припинялось водопостачання, затримувались потяги, вимикали світло. Також у той день загарбники вбили сімох людей та травмували щонайменше 50.

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