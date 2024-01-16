Кораблів ЧФ РФ у Севастополі стає дедалі менше – Кримський вітер

Кораблів ЧФ РФ у Севастополі стає дедалі менше. Про це повідомляє моніторингова група ‘Кримського вітру‘ з посиланням на дані супутників, передає НСН.
Так, станом на 15 січня, у бухтах не було жодного носія крилатих ракет ‘Калібр’.
Минулого тижня спостерігачі зафіксували у Південній бухті підводний човен ‘Алроса’ проекту 877В. Тепер же його, схоже, немає біля пірсу.
У бухтах знаходяться:
- 1 сторожовий корабель проекту 1135 «Буревісник»
- 1 БДК проекту 775
- 2 базові тральщики проекту 12700 «Олександрит»
- 1 МПК проекту 1124
- 1 розвідкорабель – «Іван Хурс».
У ремонті у Сєвморзаводі:
- 2 БДК проекту 775
Фото кораблів ЧФ РФ у Севастополі
Супутникові фотографії Planet Labs опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.
Тим часом місцеві мешканці не втомлюються нагадувати: Крим – це Україна.
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