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Кораблів ЧФ РФ у Севастополі стає дедалі менше – Кримський вітер

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Кораблів ЧФ РФ у Севастополі стає дедалі менше – Кримський вітер

Кораблів ЧФ РФ у Севастополі стає дедалі менше. Про це повідомляє моніторингова група ‘Кримського вітру‘ з посиланням на дані супутників, передає НСН.

Так, станом на 15 січня, у бухтах не було жодного носія крилатих ракет ‘Калібр’.

Минулого тижня спостерігачі зафіксували у Південній бухті підводний човен ‘Алроса’ проекту 877В. Тепер же його, схоже, немає біля пірсу.

У бухтах знаходяться:

  • 1 сторожовий корабель проекту 1135 «Буревісник»
  • 1 БДК проекту 775
  • 2 базові тральщики проекту 12700 «Олександрит»
  • 1 МПК проекту 1124
  • 1 розвідкорабель – «Іван Хурс».

У ремонті у Сєвморзаводі:

  • 2 БДК проекту 775

Фото кораблів ЧФ РФ у Севастополі

Супутникові фотографії Planet Labs опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Кораблів ЧФ РФ у Севастополі

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Тим часом місцеві мешканці не втомлюються нагадувати: Крим – це Україна.

Крим – це Україна

Крим – це Україна

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