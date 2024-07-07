Хотіла врятувати подружку і сама загинула: двоє дітей потонули на Закарпатті

Про подвійну трагедію повідомили у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Подія сталася вчора у с. Батрадь, на Берегівщині. Як стало відомо, четверо подружок 10-12 років гуляли, аж раптом одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, аби допомогти. Перша змогла випливти, однак інші двоє зникли на глибині. Водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції.

Двоє дітей потонули на Закарпатті: фото

Трагічна статистика загибелі на воді дорослих і дітей невпинно «зростає». Більшості випадків можна було б запобігти. Адже головне – завжди памʼятати правила безпеки! – кажуть рятувальники

Ще новини України: 4 дітей і 19 дорослих потонули за добу в Україні – на Львівщині подвійна трагедія