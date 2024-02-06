У Києві 55-річний чоловік вбив 52-річну кохану струмом, а потім задушив її 30-річну доньку дротом. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомив пресцентр Київської міської прокуратури, передає НСН.

Вбив кохану струмом та задушив її доньку: у Києві засудили 55-річного чоловіка

Мешканець Миколаєва приїхав в Київ до жінок і чекав на відповідний момент для вчинення злочину.

“Вночі, коли мати та дочка спали, чоловік зв’язав жінку, ввімкнув штекер заготовленого дроту в розетку і вразив жінку електричним струмом”, — повідомили у прокуратурі.

Після цього злочинець попрямував до кімнати, де перебувала 30-річна дочка, і задушив її, обвивши навколо шиї дріт. Після цього він вкрав із квартири мобільні телефони, ноутбуки, готівку та документи своїх жертв.

На суді обвинувачений заперечував свою провину і не висловив жаль про вчинене. Щобільше, він зробив спробу залишити Україну після скоєння злочинів. Суд засудив його до довічного ув’язнення.

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