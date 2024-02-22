У Запоріжжі посилять перевірку документів у місцевих жителів: кого шукають

У Запоріжжі посилять перевірку документів у місцевих жителів. Особливу увагу приділять внутрішнім переселенцям. Про це під час брифінгу заявив голова Запорізької обласної воєнної адміністрації Іван Федоров, передає НСН.

У Запоріжжі посилять перевірку документів у місцевих жителів

“Основна мета – виявити диверсійно-розвідувальні групи, які діють на території Запорізької області”, – наголосив очільник ОВА.

За його словами, усі дані дії спрямують на підтримку правоохоронних органів, адже контингент населення міста змінюється щодня. Наразі та території Запоріжжя перебуває близько 200 тисяч переселенців.

“Точно буде опрацьовано механізм зробити ідентифікацію, хто проживає в яких будинках, в яких квартирах. І це робиться суто через призму контрдиверсійних дій і для допомоги нашим силовим структурам”, – підсумував Федоров.

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