У ТРЦ Харкова чоловік влаштував стрілянину – відео

У Харкові сталася бійка зі стріляниною. Відбулося це у торговельно-розважальному центру “Нікольський”. На щастя, постраждалих немає, а нападника вже затримали.

Про це повідомляє поліція Харківщини у Telegram. Також про обставини інциденту розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook, передає НСН.

У ТРЦ Харкова чоловік влаштував стрілянину

Зазначається, що 20-річний хлопець разом із другом прийшов до ТРЦ. Йому не сподобалося, як один чоловік говорив із дружиною товариша, внаслідок чого почалася бійка.

“Все тривало не більше двох хвилин — в ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору”, – зазначив Болвінов.

Відомо, що інцидент стався близько 18:30 у суботу, 6 січня. Попередньо, нападник використав газовий пістолет. Своїми пострілами він нікого не поранев, до медиків внаслідок події ніхто не звертався.

У той же день поліцейські вилучили доказ та відкрили справу за фактом хуліганства. Нападника затримали наступного дня у неділю, 7 січня. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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