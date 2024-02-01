У Дніпрі чоловік посеред вулиці зарізав 12-річну дівчинку – скільки загрожує вбивці

Поліція Дніпра затримала вбивцю 12-річної дівчинки, тіло якої було виявлено 31 січня. Під час затримання правоохоронці також вилучили знаряддя злочину. Також правоохоронцям вдалось встановити обставини вбивства. Про це повідомляє “Дніпро. Оперативний”, передає НСН.

У Дніпрі чоловік посеред вулиці зарізав 12-річну дівчинку

Зазначається, що у неділю 28 січня дівчинка пішла до подруги, а у вівторок 30 січня, коли зв’язок з нею було втрачено, мати звернулася до поліції.

Працівники поліції розпочали активний пошук зниклої дівчинки, проводили бесіди з її друзями та знайомими, перевіряли громадські місця. Незважаючи на ці заходи, їм не вдалося визначити місцеперебування дитини. У середу, 31 січня, під час подальших пошукових заходів тіло дівчинки із пораненнями від ножа виявлено в канаві в Самарському районі міста.

Після ретельного огляду місця події та розслідування всіх обставин злочину, правоохоронці встановили, що до умисного вбивства причетний 23-річний чоловік.

Згідно з даними слідства, у вечірній час 29 січня 2024 року, під час словесного конфлікту, підозрюваний наніс численні удари ножем по різних частинах тіла дівчинки. Внаслідок отриманих травм дитина померла.

Поліція затримала його за статтею 208 Кримінального кодексу України та пред’явила звинувачення у вчиненні умисного вбивства. Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.

Також в Інтернеті повідомляється, що дівчинка походила з неблагополучної родини та часто зазнавала фізичного насильства з боку батька та брата, які також її били. У сім’ї виникали конфлікти, пов’язані з алкогольними проблемами.

Ще новини України: У Дніпрі затримали банду торговців зброєю: що їм загрожує (фото, відео)