РФ вдарила по Харкову північнокорейськими балістичним ракетами (фото)

Для атаки на Харків, 7 лютого, росія використала тактичні балістичні ракети KN-23, які були надані Північною Кореєю. Уламки цих ракет виявлені на території промислової зони. Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає НСН.

РФ вдарила по Харкову північнокорейськими балістичним ракетами

За словами Болвінова, вироблені в КНДР були дві з п’яти ракет, запущених по Харкову.

Він також оприлюднив виявлені в Харкові уламки північнокорейских ракет.

“Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HWASON 11GA (KN-23)”, – розповів він.

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