На Київщині хлопці за винагороду підпалювали обладнання залізниці (фото)

У Київській області викрили чотирьох хлопців, які підпалювали релейні шафи, які відповідають за роботу сигнальних установок на залізничних коліях. Мешканці регіону робили це на замовлення невідомої особи, який зв’язався із ними через Telegram.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини, передає НСН.

На Київщині хлопці за винагороду підпалювали обладнання залізниці

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від співробітників “Укрзалізниці” про те, що перегоні Баришівка-Бориспіль невідомі здійснили підпал релейної шафи сигнальної установки. Подія призвела до порушення роботу залізниці.

“Як з’ясували поліцейські, юнаки отримали “замовлення” від невстановленої особи через месенджер “Telegram”. За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, внаслідок чого завдали матеріальних збитків “Укрзалізниці”, сума яких встановлюється. Двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний їх 19-річний товариш”, – повідомили в пресслужбі.

За фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів, відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

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