Протягом року у громадах Львівської області провели демонтаж понад 300 пам’яток, що відносяться до радянської епохи. Найчастіше це стосувалося монументів воїнам радянської армії, обелісків, фігур колгоспниць та “скорботних матерів”.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, який є головою робочої групи з питань декомунізації. Передає НСН.

Львівська область першою в Україні повністю завершила процес декомунізації

“Ми їх нараховували 183. Але, як виявилося, їх було більше. Але, на щастя, їх вже немає. Станом на сьогодні у нас демонтованих — 312 пам’яток, якщо їх можна так називати, пам’яток радянської доби. І можемо сказати станом на сьогодні, що всі виявлені пам’ятки — демонтовані”, – заявив Годик.

Найбільше радянських пам’яток було у Львівському районі – 78, у Червоноградському — 62, а у Золочівському — 51.

Останнім демонтованим монументом став пам’ятник у селі Кустин Лопатинської громади. Монумент зображував фігуру жінки із мечем. Нижче на постаменті була присвята мешканцям села, які загинули “на фронтах великої вітчизняної війни”.

“В Україні цілій зараз бракує такого формування політики пам’яті, правдивої історії Другої світової війни, окупації радянського часу. Наступним напрямом нашої діяльності обов’язково буде формування політики героїзації. Це означає, що вшановувати пам’ять і плакати – не завжди те саме, що вшановувати справді геройство українських військових”, – заявила секретарка обласної робочої групи з питань декомунізації Анна Герич.

Як зазначив Максим Козицький, керівник Львівської обласної військово-цивільної адміністрації у своєму каналі в Telegram, Львівщина стала першою областю в Україні, де повністю завершено декомунізаці.. Це досягнуто без витрат коштів з обласного бюджету, а завдяки ініціативі та допомозі “небайдужих місцевих мешканців”.

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