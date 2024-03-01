Київ під загрозою підтоплення: кадри повені у столиці

З початком весни Київ під загрозою підтоплення. Внаслідок танення снігу рівень води в Дніпрі та міських водоймах може піднятися.

Кадри підвищення рівня води показали у КМВА, передає НСН.

Київ під загрозою підтоплення

На опублікованих кадрах видно, що рівень води поступово підіймається. Деякі місцевості вже починають перетворюватися на болота. При цьому, головна річка України вже починає підійматися вище вказаної мітки.

А дехто з киян навіть вирішив скористатися моментом збільшення рівня води, і вирішив влаштувати риболовлю.

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