Українські військові кілька тижнів готували операцію зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Надалі це дасть змогу розвивати контрнаступ на Харківщині.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в етері телемаратону, передають «Новини України – НСН».

За його словами, метою операції було спростити логістику та забезпечення ЗСУ, що воюють на Харківщині. А успіх у звільненні заводу дає змогу надалі «вести контрнаступальні дії й виганяти ворога з української землі», каже Черняк.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу дасть змогу розвивати контрнаступ на Харківщині – подробиці

Він також розповів, що для армії РФ втрата контролю над заводом є «величезним ударом». Там вони зазнали серйозних втрат, зокрема через те, що командири окупантів «шляхом насильства фактично прирекли своїх солдатів на безглузду смерть».

«Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор», — додає представник розвідки.

Як відомо, 24 вересня, підрозділи ГУР МО повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів у всіх 30 будівлях підприємства. Розвідка зазначила, що операція була «надзвичайно складною», а під час неї вдалося взяти в полон майже 20 російських військових.

«росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську “фортецю”, залучаючи до її оборони найбільш мотивовані та професійні підрозділи», — розповідали в ГУР.

Раніше в ОТУ «Харків» розповідали, що у Вовчанську Сили оборони вже кілька місяців російські війська були заблоковані на місцевому агрегатному заводі.

А вже 16 вересня почали з’являтися повідомлення, що ЗСУ контратакували в районі Вовчанська. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), військові вибили росіян із заводу.

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