Третя штурмова бригада пішла в наступ на Харківщині. Внаслідок контратакувальних дій ЗСУ взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км2.

Про це повідомив командир бригади, полковник Андрій Білецький, розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на OBOZ.UA.

Зазначається, що співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

“Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії РФ. На дану хвилину цю задачу виконано”, – розповів Андрій Білецький.

За його словами, за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

ЗСУ пішли в наступ на Харківщині – у ворога втрати

“Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники та, в першу чергу, штурмовики”, – додав командир бригади.

Полковник наголосив, що штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки (Донеччина) та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

“Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!” – резюмували ситуацію у бригаді.

В результаті іншого удару сталася пожежа у лісовому масиві. Горить хвойна підстилка на площі близько 2 га.

До ліквідації пожежі задіяні 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.

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