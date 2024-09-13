Зґвалтування хлопчика на Полтавщині – двох поліцейських звільнили, 10 притягнули до відповідальності

У Котельві на Полтавщині сталося резонансне зґвалтування хлопчика на пляжі. Дисциплінарна комісія поліції Полтавської області завершила службове розслідування у цій справі.

Про це повідомила поліція Полтавщини, передають «Новини України – НСН».

Службове розслідування щодо побиття і Зґвалтування 12-річного хлопчика тривало з 30 серпня. За його результатами до дисциплінарної відповідальності притягнули десятьох поліціянтів. Двох із них звільнили з посад, зокрема начальника сектору поліційної діяльності місцевого підрозділу.

«Те, що сталося в Котельві, є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки, повинні за них відповідати. Адже такі ганебні прецеденти зводять нанівець самовіддану рутинну роботу тисяч добросовісних поліціянтів», — наголосив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Правоохоронці запевнили, що принцип доброчесності є визначальним у роботі Національної поліції. Підходи до контролю за роботою та дисципліною особового складу постійно вдосконалюються, щоб зміцнити довіру до правоохоронної системи та забезпечити її ефективність.

Поліція наголосила, що процес самоочищення триватиме й надалі у тісній комунікації з громадськістю.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповідав, що розслідування тривало щодо працівників поліції, до яких спершу зверталися батьки хлопчика. За його словами, прокуратура почала вживати таких заходів тільки після суспільного резонансу, а також унаслідок дій Офісу омбудсмена.

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Крім того, ймовірно, є підстави подавати дисциплінарні скарги на суддів, які розглядали справу.

Що передувало?

У мережі стверджували, що в червні на пляжі в Котельві троє хлопців побили 12-річного хлопчика, а потім зґвалтували його. Двоє кривдників — 14-річні хлопці, водночас третій підозрюваний, імовірно, вже досягнув 18 років, стверджують автори дописів.

В одній із постанов вказано, що один хлопець «вчинив хуліганські дії» щодо малолітнього. Зокрема, він ображав його, «примушував оголятися, знімав з нього плавки та принижував». Крім того, він зафільмував усе це на телефон, а потім поширив відео серед своїх знайомих.

Його матір визнали винною в невиконанні обов’язків щодо виховання дітей та призначили штраф розміром 850 гривень. Штраф отримала й мати другого кривдника, яку також визнали винною за тією самою статтею, — вона має сплатити 1190 гривень. Щодо третього хлопця, який, як стверджують у соцмережах, теж брав участь у злочині, інформації в реєстрі немає.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу, тобто за вчинення сексуального насильства. Санкція передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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