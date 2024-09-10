Прокуратура розпочала розслідування по факту побиття військового у Смілі Черкаської області. Розслідування проводиться за фактами хуліганства, вимагання та незаконного поводження зі зброєю.

Про це розповідяють “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

“Під час моніторингу мережі Інтернет за результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації правоохоронці з’ясували, що 3 вересня 2024 у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Наразі військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні. Встановлюються всі обставини та учасники вчинення злочину”, — сказано у повідомлені.

Побиття військового у Смілі – розслідування триває за трьома статтями

Зазначається, що досудового розслідування здійснюється слідчим СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області. Хід досудового розслідування взято на контроль керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Як відомо, на Черкащині перевірять дії працівників поліції у межах службової перевірки після того, як у місті Сміла побили військового після поранення.

В поліції Черкаської області в коментарі hromadske повідомили, що за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Однак підтвердити причетність Долотенка до нападу на військового там відмовилися.

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та генерального прокурора Андрія Костіна щодо побиття військового у Смілі на Черкащині.

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