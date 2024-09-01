Чотирьох поліціянтів відсторонили від виконання службових обовʼязків через справу щодо зґвалтування 12-річного хлопчика у Котельві Полтавської області. З’явилися нові подробиці.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, передають “Новини України – НСН”

Повідомляється, що це пов’язано з тим, що вони не внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про скоєння злочину після звернення матері постраждалого.

Прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, до яких попередньо зверталися батьки потерпілого.

Справу спочатку кваліфікували як хуліганство, а не кримінальний злочин.

Резонансне зґвалтування 12-річного хлопчика на Полтавщині – з’явилися нові подробиці

Зараз досудове розслідування проводить Полтавське райуправління поліції.

Там зазначили, що наразі правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах. Окрім цього, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Що відомо?

У Котельві Полтавської області троє підлітків побили та зґвалтували 12-річного хлопця. Але цей злочин не розслідувався правоохоронцями у межах кримінального провадження, тому один фігурант отримав лише 850 грн штрафу, а інший – 1190 грн штрафу.

За даними правоохоронців, саме насильство відбулось на початку літа, але відомо про це стало лише 5 серпня.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу, тобто за вчинення сексуального насильства. Санкція передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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