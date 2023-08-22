В Маріупольському районі фіксують збільшення російських окупантів. Налічується плюс п’ять тисяч військових РФ

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє НСН.

“Фіксуємо значне збільшення росіян на території Маріупольського району до плюс п’яти тисяч. Більшість на доукомплектування та злагодження. Знову Кавказ. Окрім того, Нікольський район продовжує оборонну мілітаризацію. По лінії Нікольське – Новогригор’ївка-Бойове з використанням Федорівського лісу. Потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська”, – розповів петро Андрющенко.

Збільшення кількості військових та нове маркування техніки – яка ситуація в Маріупольському районі

За його словами, також зафіксовано використання нової позначки маркування військової техніки. Цього разу білий ромб.

Як ми повідомляли раніше, ворог розробив “план розвитку” тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення за рахунок міграції з РФ.

Росіяни планують завезти до тимчасово окупованого Маріуполя близько 300 тисяч громадян РФ.

Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Росіяни впевнені, що до того часу вони контролюватимуть захоплене українське місто. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з “депресивних регіонів РФ”.

Водночас місцевих мешканців примусово депортують на територію Росії.

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