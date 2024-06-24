Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на його прес-службу Волинської ОВА.

Як повідомляється, під час чергового засідання Ради оборони області одним з питань був вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації.

Виші в одній з областей України передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів

До обговорення залучили ректорів вишів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП про надання списків відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Про це розповіли в розповіли в прес-службі.

“Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах”, – заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко

Як відомо, 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким відстрочку можуть отримати тільки ті студенти, які навчаються на денній або дуальній формі, а також отримувачі вищого за попередній рівня освіти.

Таким чином, друга або третя вища освіта, а також заочна форма навчання більше не зможе надати право на отримання відстрочки.

Ще новини України: Довідки про студентів для ТЦК – хто і де їх формуватиме