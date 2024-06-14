Українцям розповіли, хто і де формуватиме довідки про студентів для ТЦК і як здобувач освіти може отримати таку довідку.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на 24 канал.

Повідомляється, що довідки про студентів формуватимуть у ЄДЕБО для ТЦК.

Студенти для отримання таких довідок повинні звернутися до свого закладу освіти, який формує їх у ЄДЕБО.

Триває робота над програмним забезпеченням ЄДЕБО для створення можливості формування довідок у закладах освіти.

Довідки про студентів для ТЦК – хто і де їх формуватиме

Довідки про те, що студент здобуває освіту на певному рівні, формуватимуть у Єдиній державній базі з питань освіти. Відповідне роз’яснення щодо їх отримання оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

Так, порядок проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період передбачає отримання довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), визначеної в Додатку 9. Таку довідку формуватимуть у ЄДЕБО.

Де студент може отримати довідку для ТЦК

Для отримання довідки студент має звернутися до закладу освіти, в якому навчається. А вже заклад формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної (дуальної) форми навчання.

Нещодавно саме заклади освіти отримали можливість формувати довідки про студентів для отримання відстрочки під час здійснення військового обліку в ТЦК. Це, власне, відбуватиметься за даними ЄДЕБО.

Цю можливість реалізували Державне підприємство “Інфоресурс” разом з Міносвіти України. Форма довідки визначена Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

У формі довідки тепер обов’язково треба вказати, чи чинне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної частиною 2 статті 10 Закону України “Про освіту”.

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