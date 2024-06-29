29 червня, зранку в Криму прогриміли вибухи. Зокрема, у Севастополі окупантами були застосовані системи протиповітряної оборони.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Telegram-канал “Крымский ветер“.

Повідомляється, що в Севастополі та деяких інших населених пунктах Криму окупанти оголосили повітряну тривогу.

Вибухи у Севастополі – окупанти застосували системи ППО

“У Севастополі стріляє російська протиповітряна оборона”, — зазначили місцеві мешканці.

Моніторингові Telegram-канали підрахували, що військові РФ здійснили щонайменше два пуски ракет зі систем ППО в найбільшому місту Криму.

Офіційної інформації про те, що відбувається в Севастополі, наразі немає.

Як відомо, в ніч на 19 травня в окупованому Севастополі знову було неспокійно. У місті лунали вибухи, росіяни заявили про роботу протиповітряної оборони, а також підняли у небо свою авіацію.

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