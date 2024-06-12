Вперше за останні 30 років – рекордна злива накрила Київ 12 червня (фото, відео)

Сильна злива накрила Київ 12 червня, через що столиця практично пішла під воду. Скільки триватимуть дощі.

У Києві випало понад половину місячної норми опадів менше ніж за добу. Сильна злива триватиме у столиці до кінця доби.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Укргідрометцентр.

В КМДА в свою чергу закликали мешканців та гостей Києва бути обережними та не виходити на вулицю без потреби.

Станом на 15:00 у Києві нічний та денний рівні опадів склали 46 мм опадів. За місяць норма близько 74 мм, тобто за день у столиці випало більше половини місячної норми. У КМДА кажуть, що зливи такої сили не було останні десятиліття.

“Зливи з такою кількістю опадів у місті — вперше за останні 30 років. За прогнозом синоптиків сильний дощ може продовжуватися до кінця дня. Закликаємо городян бути обережними, по можливості залишатися в приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев або електроопор”, — йдеться у повідомленні.

У мережі діляться кадрами сьогоднішньої негоди. Машини буквально плавають дорогами. Рівень води досягає практично дахів автомобілів. Люди також змушені пересуватися до пояса у воді, оскільки водостічні системи не справляються з такою кількістю опадів.

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У Солом’янському ландшафтному парку з’явився “водоспад”, а проїжджу частину падають дерева. В Укргідрометцентрі попереджають, що сильний дощ збережеться у Києві та області до кінця доби 12 червня. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, рівень небезпеки жовтий. При цьому завтра, 13 червня, погода у столиці буде хмарною, але опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від +11+16 градусів уночі до +18+24 вдень.

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