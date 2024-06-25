Волонтери на Донеччині потрапили під ворожий обстріл 25 червня під час евакуації жителів міста Торецьк.

В Донецькій області у вівторок, 25 червня, екіпаж Благодійного фонду «Схід SOS» потрапив під обстріл окупантів.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Благодійний фонд «Схід SOS».

«25 червня екіпаж Благодійного фонду «Схід SOS» потрапив під обстріл окупантів під час евакуації жителів Торецька», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупанти завдали удару по місту приблизно о 9:30. Під обстріл потрапив евакуаційний автомобіль фонду, екіпаж якого встиг забрати двох людей і прямував до ще чотирьох жителів міста.

Волонтери на Донеччині потрапили під обстріл 25 червня – що відомо

Ударна хвиля вибила скло машини, уламкові поранення отримав водій Владислав Арсеній. Другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав.

У фонді також повідомили, що зараз «Схід SOS» отримує багато заявок на евакуацію через погіршення безпекової ситуації у Торецьку.

«Сьогодні там працювали три екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, двоє з них – представники маломобільних груп. Обстріл місії з боку ворога – черговий воєнний злочин, здійснений армією рф», – додали в організації.

Як ми повідомляли раніше, окупанти атакували залізницю на Донеччині в понеділок, 24 червня. Через влучання поранено двох залізничників і пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.

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