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Тег:
Війна

Військові РФ знищили найбільші підприємства Вільнянська 9 липня прямим влучанням ракет (фото, відео)

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Журналіст
Військові РФ знищили найбільші підприємства Вільнянська 9 липня прямим влучанням ракет (фото, відео)

Росіяни знищили найбільші підприємства Вільнянська 9 липня у Запорізької області, завдавши ракетного удару по місту.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Запорізьку ОВА.

“Вільнянськ знову під ударом: російські ракети знищили найбільші підприємства міста”, – повідомили в ОВА.

Відомо, що внаслідок обстрілу двоє чоловіків отримали поранення. Один із них – у стані середньої важкості.

“Стався ворожий удар двома ракетами, спалахнула пожежа. Постраждали підприємства, тому що було пряме влучання”, – розповіла голова Вільнянської міської ТГ Наталія Мусієнко.

Військові РФ знищили найбільші підприємства Вільнянська 9 липня прямим влучанням ракет (фото, відео)

Військові РФ знищили найбільші підприємства Вільнянська 9 липня прямим влучанням ракет (фото, відео)

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Мешканець Вільнянська Віктор, який працював на одному зі зруйнованих обʼєктів автомеханіком, каже, що того вечора пішов додому вчасно. Це і врятувало:

“Думав затриматися на роботі, відремонтувати ще одне авто. Але повернувся додому вчасно, о сімнадцятій годині. Так мене й одвело… Напевно, тут вже немає, що відновлювати”, – поділився вільнянець.

Понівечене і підприємство, яке спеціалізувалося на виготовленні полетів та брикетів.

“На робочому місці нікого не було, тож ніхто і не постраждав. Що стосується підприємства, потрощено все”, – поділився його власник пан Дмитро.

Своєю чергою очільник Запорізької області Іван Федоров теж розповів про знищення підприємств у Вільнянську.

“Двоє поранених цивільних чоловіків. Один із них у стані середньої важкості. Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей”, – зазначив він.

Ще новини України: У ДСНС показали наслідки жахливого удару по Вільнянську, де загинуло 3 дітей і 4 дорослих

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