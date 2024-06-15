Військові РФ обстріляли Донецьку область 15 червня снарядами з касетною частиною – є загиблі і поранені

Російські війська обстріляли Донецьку область 15 червня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Окупанти обстріляли село Улакли, що у Волноваському районі Донецької області. 3 людини загинули, 5 дістали поранень.

Про це повідомили у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації, передають Новини України – НСН.

Там розповіли, що окупанти обстріляли село з реактивної системи залпового вогню снарядами з касетними боєприпасами. Постраждала центральна частина населеного пункту.

“Внаслідок атаки загинули три людини, ще п’ятеро зазнали поранень. Всі постраждалі – мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу.”, – йдеться в повідомленні.

На місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, поліція, медики та представники місцевої влади.

Постраждалих було доставлено до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.

Ситуація в області

За даними ОВА, упродовж минулої доби росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під ворожим вогнем опинилися міста й села Бахмутського, Покровського, Волноваського та Краматорського районів. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктурні об’єкти.

Окрім цього, з лінії фронту вдалося евакуювати 185 людей, зокрема 43 дитини.

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