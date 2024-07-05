У Херсонській області окупанти у п’ятницю, 5 липня, атакували бригаду “швидкої”, яка приїхала на виклик. Що відомо.

росіяни з безпілотників атакували село Станіслав Херсонської області. Під ворожий удар потрапив місцевий житель, а також бригада “швидкої”, яка приїхала надавати йому медичну допомогу.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

“Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя, який перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію”, – повідомив Прокудін.

Окрім того, за його словами, бригада “швидкої допомоги”, яка прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.

Фельдшер отримала травми середньої тяжкості. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.

Військові РФ атакували бригаду “швидкої”, яка приїхала на виклик у Херсонській області

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