Війська рф відкрили вогонь по території Запорізької області, зокрема по обласному центру. Ураження зазнали обʼєкти інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають “Новини України – НСН”.

Війська РФ обстріляли в Запоріжжі обʼєкти інфраструктури – 3 поранених

Наразі відомо, що поранені троє співробітників постраждалих обʼєктів. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Стан поранених оцінюють як такий, що має середній ступінь тяжкості.

Одна людина ушпиталена з мінно-вибуховими травмами, ще двоє — проходять обстеження в медзакладах.

Росіяни майже щодня атакують населені пункти Запорізької області. 5 жовтня у селі Мала Токмачка Запорізької області внаслідок російського обстрілу загинули двоє чоловіків.

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