У Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу окупантів зруйновано адмінбудівлю “Укрзалізниці”.

Росіяни зруйнували будівлю залізниці в Лимані на Донеччині..

Про це повідомили в “Укрзалізниці”, передають “Новини України – НСН”..

“Відновленню не підлягає… ” – внаслідок ворожого обстрілу зруйновано адмінбудівлю “Укрзалізниці” в Лимані

“Цього разу після обстрілу російської армії відновленню не підлягає адміністративна будівля залізниці в Лимані, а інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що залізничники вже намагались відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт — цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.

“На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди”, – зазначили в повідомленні.

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