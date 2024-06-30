Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Укрзалізницю.

Пасажири “Укрзалізниці” часто перевозять у потягах різні заборонені предмети та речовини.

В УЗ розповіли, що одного разу приватна лабораторія намагалася заощадити на логістиці та спробувала перевезти поїздом біологічні матеріали (кров для аналізів).

“Не варто й говорити, що результати аналізів, які доставляються без контролю температурного режиму, можуть викликати чимало сумнівів, але навряд чи лабораторії чесно повідомляють клієнтам, як саме намагаються організувати свою логістику”, – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, які заборонені речі перевозили пасажири поїздами

Також в Укрзалізниці розповіли, що коли в Україні логістика була у критичному стані, пасажири перевозили чи передавали провідником різні речі.

“Цуценята та кошенята, весільні торти та весільні сукні, тепловізори та дрони, документи, квіти, ліки та навіть… кров, взята на аналізи, – чого тільки не намагаються передавати поїздами “Укрзалізниці”. “Компанія виручила мільйони українців на початку війни в Україні, коли була паралізована традиційна логістика, перевозячи чимало критичних відправлень, зокрема пасажирськими поїздами”, – кажуть в УЗ.

Після відновлення сполучень, залізничники почали більш ретельно слідкувати за дотриманням правил перевезення багажу.

“Вкотре звертаємось до всіх пасажирів і особливо до компаній, які намагаються на базі пасажирських вагонів збудувати свою логістичну мережу, – категорично цього не робити. Особливо в поточну погоду, коли немає можливості гарантувати температурний режим”, – заявили у компанії.

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