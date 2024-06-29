В одній з областей запровадили нові графіки відключення електроенергії. Тепер світло у регіоні вимикатимуть максимум по три години.

У Чернігівській області переглянули графіки відключення світла.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на речницю “Чернігівобленерго” Катерину Дроздову.

Вона зазначила, що з 29 червня у Чернігівській області будуть діяти графіки “три на три”, тобто відключення триватимуть максимум по три години. Раніше споживачі могли бути без світла по шість годин.

На графіку відключень це відобразилося наступним чином: якщо раніше проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат у графіку) і проміжок часу з можливим відключенням електроенергії (синій квадрат) йшли один за одним, то тепер між ними з’явилися години, коли світло не вимикатимуть (зелений квадрат).

Відключення електроенергії – в одній з областей України світла не буде максимум по три години

Крім того, проміжок між 21:00 до 24:00 розділили навпіл. У цей період черги будуть зі світлом або без світла по півтори години.

За словами Катерини Дроздової, це дозволить споживачам усіх черг бути зі світлом увечері.

У Чернігівській області розробили шість черг для графіків відключення світла. Дізнатися інформацію про відключення можна на сайті “Чернігівобленерго”, а також за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram.

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