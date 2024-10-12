У тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області вночі 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Перед цим у регіоні працювали системи ППО окупантів через повітряну атаку.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

В мережі писали про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі.

Між тим прокремлівські пабліки писали, що начебто повітряну атаку “відбила” ППО російських окупантів. Які саме цілі нібито збивали окупанти – не уточнюється.

Разом з тим в інтернеті з’явилися кадри палаючої місцевої нафтобази.

Крім того, в мережі були оприлюднені фото з супутника даного нафтового об’єкта у Ровеньках, по якому нібито був черговий “приліт” й сталася пожежа.

В окупованих Ровеньках Луганської області сталася пожежа на нафтобазі після повітряної атаки

Влучання та пожежі у Ровеньках

Варто зауважити, що удари по нафтооб’єкту росіян в окупованих Ровеньках відбуваються не вперше.

Так, наприклад, нафтобаза у Ровеньках палала перед тим у травні після влучань. В Луганській ОВА тоді зазначали, що руйнування на об’єкті були досить суттєвими.

Як відомо, Ровеньки Луганської області були окуповані росіянами з травня 2014 року.

Джерело: РБК-Україна.

Ще новини України: В Феодосії вибухнула і потужно горить нафтобаза – це найбільший нафтоперевалочний термінал у Криму (відео)