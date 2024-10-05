У Воронезькій області заявили про атаку нібито українських дронів на підприємства, які «випускають цивільну продукцію». Повідомляють, що йдеться, зокрема, про місцевий спиртзавод.

Про це заявили місцевий губернатор Олександр Гусєв, а також російські Telegram-канали, передають “Новини України – НСН”.

Гусєв розповів, що внаслідок атаки дронів на території одного з поверхів підприємства спалахнула пожежа, нині там працюють екстрені служби. Також губернатор заявив про одного пораненого.

У Воронезькій області заявили про атаку дронів на місцевий спиртзавод – сталася пожежа

На іншому підприємстві, за повідомленням Гусєва, немає руйнувань та постраждалих.

Тим часом у соцмережах повідомляється, що буцімто українські дрони уразили спиртзаводи у Старому Осколі Бєлгородської області та Новохоперському районі Воронезької області. Зазначимо, що губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков наразі не повідомляв про атаку дронів на область.

У міноборони рф заявили, що за минулу ніч начебто збили 10 дронів у межах Бєлгородської, Воронезької та Курської областей.

Ще новини України і світу: На Росії в двох областях потужно палають нафтобази 4 жовтня (відео)